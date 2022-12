Elina Tasase treener: ta on tiimi noorim, aga rattal väga osav

WCC Team võistles tänavu kokku 37 võistluspäeva, millest 20 olid ühepäevasõidud. Kokku teeniti neli võitu. Kaheksast eri riigist pärit sõitjad said end proovile panna Hispaanias, Belgias, Prantsusmaal, Šveitsis ja Itaalias, kirjutab Eesti jalgrattaliit.

"19-aastane Elina on meie tiimi noorim liige, kuid kui sa näed teda sõitmas, siis vanus ununeb," ütles WCC Teami treener ja spordidirektor Cristina San Emeterio naiskonnas sõitva ainsa eestlanna kohta. "Ta on väga osav, võib-olla seepärast, et ta on sõitnud cyclo-crossi, ja ta on mõistnud, et ta suudab hästi mägedest üles saada. Ta astub uuele hooajale vastu hea mentaliteediga ning on valmis võitude nimel heitlema."

Lisaks Tasasele sõidavad WCC Teamis veel Colombia rattur Natalia Franco, etiooplanna Selam Amha Gerefiel, tšehhitar Veronika Jandova, jaapanlanna Yumi Kajihara, valgevenelanna Diana Lebedz, lõuna-aafriklanna Madelaine le Roux ja argentinlanna Luciana Roland.