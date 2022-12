Mullu Riias võidutsenud Eesti noorrattur liitub Belgia meeskonnaga

Tuleval aastal esimest hooaega juuniorina võistlema hakkav Jaht vaatas varakult Belgia suunas, kuna Eesti maanteevõistluste kalender on pigem hõre. "Belgias on rattasport väga populaarne. Seal on palju tugevaid sõitjaid ja ülitihe konkurents, mis aitab arengule kindlasti kaasa," ütles Jaht EJL-le.

"Augustis oli mul juba võimalus minna Belgiasse võistlema ning sõitsin seal kaks M16 kermessi, millest ühel jõudsin pjedestaalile. Kuna sealsed sõidud olid võrreldes Eesti võistlustega väga rasked, lisas see veelgi motivatsiooni leida endale mõni sealne klubi."

Jaht õpib hetkel üheksandas klassis, mistõttu ei saa ta tervet kevadet Belgias veel veeta, kuigi sisemine soov on suur. Veebruaris minnakse aga ühiselt Hispaaniasse laagrisse kilomeetreid koguma. "Märtsi esimeses pooles selgub, milliseid võistluseid ma kevadel sõita saan. Arvestada tuleb ka koolikoormust. Peale lõpetamist ja Eesti meistrivõistluseid on soov minna Belgiasse juba pikemaks ajaks, et seal koos Isorexiga treenida ja võistelda."

Belgia tiimi leidis Rein Taaramäe rattaklubi kasvandik olles ise aktiivne. "Treener ja isa innustasid mind CV-d laiali saatma. Kontakteerusin ligi 15 Belgia ja Prantsusmaa klubiga. Kohe tuli vastust vist ainult ühest. See oli enne seda, kui olin Belgias võistlemas käinud," kirjeldas Jaht. "Isorexilt tuli vastus, kui Belgias esikolmikusse jõudsid. Lisaks tekkisid peale seda kontaktid veel paari-kolme klubiga."

Jahi sõnul on esimesed muljed Isorexist väga head, sest juba augustis paistis klubi silma kui kõige organiseeritum tiim. "Konkurents on muidugi ka klubisiseselt väga tihe, kuna juunioride vanuseklassis sõidab seal 38 juuniorit, 19 esimese aasta ja 19 teise aasta sõitjat," ütles Jaht. "Välissõitjad on peale minu veel ainult kolm. Tulemuste osas pole mul endal hetkel väga suuri ootusi. Pigem on eesmärgiks näidata ennast võimalikult heast küljes juba hooaja alguses, et saaks Isorexi eest sõita võimalikult kõrgetasemelistel võistlustel."