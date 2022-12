Flora naiskonnaga liitusid Kalevi ja Tabasalu põhimängijad

Kaisa Triin Arike siirdub Florasse JK Tallinna Kalevist, kus ta sai eelmisel hooajal ühe põhimängijana kirja 28 mängu ja 2298 mänguminutit. Erinevate vanuseklasside noortekoondisi on ta esindanud 16. korral. "Kui ma sain teada, et olen Florasse tulemas, olin ma väga rõõmus, et saan Eesti tippmängijate kõrval areneda ja nendega koos treenida ning mängida," rääkis Arike Flora kodulehele.

Egle-Eliise Kurg mängis möödunud hooajal JK Tabasalu eest 42 mängus, teenis 2765 mänguminutit ning lõi 13 väravat. Noortekoondiste eest on tal tänaseks kirjas 16 mängu. "Olin õnnelik, et mind märgati ja pakuti võimalust liituda valitseva Eesti meistriga. Samas olin kurb, sest see tähendas lahkumist Tabasalust, kus mängisin eelmised kaks aastat ja kus oli väga tore. "

Flora peatreeneri Aleksandra Ševoldajeva sõnul on Arike ja Kurg väärt täiendused. "Mängude arv on uuel aastal kasvamas ja oluline on see, et võistkond tervikuna oleks nii pikaks hooajaks valmis. Egle puhul on tegu väga liikuva ja mitmekülgse mängijaga, kes võib väljakul täita mitmeid rolle ning suudab head kvaliteeti näidata ka rahvusvahelisel tasemel. Kaisa on vasakujalgne kaitsemängija, kellel on palju tugevusi just palliga mängus. Mul on äärmiselt hea meel neid naiskonnas näha, kuna tean, et nad on võimelised siin keskkonnas tegema just vajalikke järgmisi samme oma arengus."