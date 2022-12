Hundi endine koduklubi kinkis vastastele võidu ja play-off'i koha

Chargersi eest skooris kaks touchdown'i jooksja Austin Ekeler ja veel kuus punkti tõi lööja Cameron Dicker. Külalismeeskond kirjutas tabelisse kuue kaotuse kõrvale üheksanda võidu ning kindlustas endale esimest korda pärast 2018. aastat play-off'i koha. Aastatel 2017 kuni 2019 Margus Hundi tööandjaks olnud Colts (4-10-1) jääb teist hooaega järjest play-off'idest eemale.

Veebruaris Super Bowli võitnud Los Angeles Rams (5-10) sai pühapäeval ülikindla 51:14 võidu Denver Broncosi (4-11) üle. Suurte ootustega hooajale vastu läinud Broncos vallandas pärast mängu esimest aastat ametis olnud peatreeneri Nathaniel Hacketti, kellest sai alles viies peatreener NFL-i ajaloos, kes on ametist vabastatud oma debüüthooaja jooksul. Lisaks Broncosile on hooaja siseselt peatreenerit vahetanud ka eelmainitud Colts ja Carolina Panthers.

NFL-i tavahooaja lõpuni jääb veel kaks mängunädalat, play-off koha on nüüdseks kindlustanud Buffalo Bills, Kansas City Chiefs, Cincinnati Bengals, Baltimore Ravens, Los Angeles Chargers (kõik AFC konverentsis - toim) ning Philadelphia Eagles, Minnesota Vikings, San Francisco 49ers ja Dallas Cowboys (kõik NFC konverentsis - toim). Play-off'i pääsevad mõlema konverentsi seitse paremat meeskonda.

Tulemused:

New York Jets - Jacksonville Jaguars 3:19

Baltimore Ravens - Atlanta Falcons 17:9

Carolina Panthers - Detroit Lions 37:23

Chicago Bears - Buffalo Bills 13:35

Cleveland Browns - New Orleans Saints 10:17

Kansas City Chiefs - Seattle Seahawks 24:10

Minnesota Vikings - New York Giants 27:24

New England Patriots - Cincinnati Bengals 18:22

Tennessee Titans - Houston Texans 14:19

San Franciso 49ers - Washington Commanders 37:20

Dallas Cowboys - Philadelphia Eagles 40:34

Pittsburgh Steelers - Las Vegas Raiders 13:10

Miami Dolphins - Green Bay Packers 20:26

Los Angeles Rams - Denver Broncos 51:14

Arizona Cardinals - Tampa Bay Buccaneers 16:19

Indianapolis Colts - Los Angeles Chargers 3:20