Valgevene kohus mõistis kolmekordse olümpiamedalisti 12 aastaks vangi

"Nad tunnistati süüdi avalikes üleskutsetes sooritada tegevusi, mille eesmärk on kahjustada Valgevene riiklikku julgeolekut, sealhulgas piiravate meetmete kasutamine Valgevene, vabariigi füüsiliste ja juriidiliste isikute vastu," teatas esmaspäeval Valgevene uudisteagentuur BelTA.

"Alates 2020. aasta augustist kuni 20. maini 2022 levitasid nad meedia ja interneti kaudu teadlikult valeandmeid ja väljamõeldisi Valgevene territooriumil toimunud sündmuste, 2020. aasta valimiskampaania käigu ja tulemuste kohta," lisas BelTA.

Herasimenia ja Opeikin asutasid 2020. aastal Valgevene spordisolidaarsusfondi, mille eesmärk on toetada president Aljaksandr Lukašenka valitsemise ajal kinnipeetud ja represseeritud sportlasi. Herasimenia ega Opeikin ei asu karistust kandma, sest kumbki ei viibi Valgevenes. Kohus andis ka korralduse konfiskeerida Herasimenia korter, auto ja 48 700 dollarit tema pangakontodelt.

Valgevene opositsiooniliider Svjatlana Tsihhanovskaja mõistis kohtuotsuse hukka. "Häbiväärne! Režiim ei saa neid kätte, kuid nende vara Valgevenes konfiskeeriti, sealhulgas auto ja korter. Nii üritab Valgevene režiim karistada eksiilis olevaid oponente," kirjutas Tsihhanovskaja Twitteris.

