MM-il säranud hollandlane liitub Liverpooliga

23-aastase Gakpo senine koduklubi PSV Eindhoven teatas esmaspäeva hilisõhtul, et MM-il säranud hollandlane liitub 2020. aastal Inglismaa meistriks kroonitud Liverpooliga. Gakpo reisib lähipäevadel Inglismaale, kus vormistatakse üleminek ametlikult ära.

PSV ei avaldanud üleminekutasu, kuid klubi peadirektor Marcel Brands märkis, et tegemist oli "rekordilise üleminekuga". PSV senine suurim üleminek pärines 2019. aastast, kui Itaalia kõrgliigaklubi Napoli maksis Mehhiko koondislase Hirving Lozano eest 42 miljonit eurot.

Gakpo on tänavu PSV eest kõikide sarjade peale löönud 24 mänguga 13 väravat ja andnud 17 väravasöötu. Ühtlasi oli Gakpo Kataris toimunud MM-il kolme tabamusega Hollandi parim väravakütt.

PSV and @LFC have reached an agreement on the proposed transfer of Cody Gakpo.



The 23-year-old attacker will leave for England imminently where he will be subjected to the necessary formalities ahead of the completion of the transfer.