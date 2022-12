Jõulunädal piiri taga: Juhkami ja Tammearu resultatiivseimad, Küprosel kohtusid eestlased omavahel

Küprose meistriliigas kohtusid omavahel Markus Uuskari tööandja Nicosia Apoel ning Kristo Kollo ja Aleksander Eerma koduklubi Paphose Pafiakos, mida juhendab peatreenerina Rainer Vassiljev. Uuskari aitas 3:0 (25/22 25/20 25/23) võidule Apoeli. Tabelis on Uuskari koduklubi 14 silmaga teine ja Pafiakos üheksa punktiga kuues, vahendab Volley.ee.

Belgia meistriliigas teenisid võidulisa kahe eestlase tööandjad. Märt Tammearu ja Roeselare Knack said kirja 3:0 (25:20, 25:21, 25:18) võidu Acheli vastu, Tammearult võitjate resultatiivseimana 15 punkti (+8). Alex Saaremaa ja Aalsti Lindemans said 3:1 (25/14 20/25 25/12 25/22) jagu Axis Guibertinist, Saaremaalt seitse punkti (+4). Tabelis on Roeselare 26 punktiga esimene, Henri Treiali ja Renet Vankeri koduklubi Maaseiki Greenyard 17 punktiga teine ja Aalst 12 punktiga viies.

Brasiilia kõrgliigas aitas Robert Täht San Jose Farma Conde meeskonna 3:1 (23:25, 25:21, 25:23, 25:20) võiduni Rede Cuca üle. Tähe kontole vähese mänguajaga punkte ei kogunenud. Tabelis on Farma Conde 23 silmaga kolmas.

Tšehhis jätkavad edukalt nii Martti Juhkami kui Silver Maar. Juhkami tõi CEZ Karlovarsko 3:0 (25/22 25/21 25/21) võidumängus Brno üle mängu parimana 17 punkti (+9). Maari tööandja Libereci Dukla teenis samuti 3:0 (25/20 25/21 25/16) võidu Ostrava vastu. Eestlasest libero seekord kaasa ei teinud. Liigatabelis on Liberec 45 silmaga esimene ja Karlovarsko 42 punktiga teine.

Soome meeste meistriliigas käis platsil Karli Allik, kelle 12 punkti (+8) aitasid Sastamala Valepa 3:1 (22/25 25/15 25/22 25/17) võidule Karelia Hurmose üle. Tabelis on Sastamala 40 punktiga esimene ja Andrus Raadiku koduklubi Savo Volley 21 punktiga seitsmes.

Poola kõrgliigas jätkab kaotusteseeriat Timo Tammemaa tööandja Radomi Cerrad Enea Czarni, saades viimati 0:3 (23:25, 17:25:21:25) kaotuse Zawiercielt. Tammemaa ei mänginud. Tabelis ollakse üheksa punktiga eelviimasel kohal.

Poola esiliigas pidid Renee Teppan ja MKS Bedzin vastu võtma 0:3 (29:31, 19:25, 24:26) kaotuse Bydgoszczilt. Teppan sekkus hetketi ja skoori ei teinud. Tabelis hoiab Bedzin 32 punktiga neljandat positsiooni.