Soome ja Läti alustasid MM-i kaotusega

Soome läks esmaspäeval turniiri esimeses mängus vastamisi Šveitsiga ja sai lisaaja väravast 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:1) kaotuse. Šveitsi kangelaseks kerkis Attilio Biasca, kes viskas võiduvärava 41 sekundit pärast lisaaja algust.

Soomega samasse alagruppi kuuluv Läti jäi 2:5 (0:0, 2:2, 0:3) alla USA-le. Võitjate eest said kaks resultatiivsuspunkti kirja Sean Behrens, Red Savage ja Dylan Duke.

A-grupis maitsesid võidurõõmu Rootsi ja Tšehhi. Rootsi purustas 11:0 (2:0, 6:0, 3:0) skooriga Austria ning Tšehhi sai 5:2 (2:1, 3:1, 0:0) jagu võõrustajast Kanadast. Tšehhi seljatas Kanada esimest korda pärast 2013. aastat.

Teisipäeval kohtub Soome teises voorus Slovakkiaga ning Läti madistab Šveitsiga. A-grupis lähevad vastamisi Saksamaa ja Rootsi ning Austria ja Tšehhi.

