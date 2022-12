Kertu Laak: iga sportlane saab kasu, kui spordipsühholoogiga rääkida

Eelmine hooaeg oli Laagile senise karjääri raskeim. Ta alustas hooaega Saksamaa kõrgliiganaiskonna Schwerini ridades, aga õiget mängurütmi ei leidnud ja naasis enne aasta lõppu kodumaale.

Laagi sõnul olid tal läbipõlemise tunnused ja ta vajas suurest võrkpallist puhkust. Ka vaimse tervise spetsialistidelt abi saanud diagonaalründaja tõttas hooaja teises pooles appi Viljandi naiskonnale ja sai tasapisi mängutunnetuse ja kire võrkpalli vastu tagasi.

Sel hooajal on uue hingamise leidnud Laak mänginud Prantsusmaa kõrgliigas suurepäraselt. Eestlanna on üks Cannes'i naiskonna olulisemaid punktitoojaid ja võistkonnal läheb ühtlaselt tugevas liigas hästi.

Liigatabelis on 12 mängust seitse võitnud Cannes viiendal kohal, esikolmikust lahutab kaks võitu.

"Hooaja algus on läinud päris kenasti, võib-olla isegi oodatust paremini. Ega ma mingeid suuri ootusi ei pannud endale pärast eelmist hooaega. Aga kõik on läinud väga heas joones ja olen nautinud seda, mida ma siin teen," rääkis Laak ERR-ile. "Punktinäitajad on ka head olnud ja see on see, mida siia tegema tulin. Oleks võib-olla raske eeldada, et terve hooaeg sellises heas rütmis läheb, aga ma loodan, et seemängu nautimine jääb ka raskematel hetkedel mulle külge."

Kuidas on vaimsetest pingetest vabanemine aidanud kaasa sellele, kuidas mängid? "Vigadega toimtulemine, raskemate hetkedega arvestamine, et need on mängu osa. See kindlasti aitab. Kindlasti on mingeid teisi aspekte ka, aga võib-olla peamine ongi see, et ma ei ole endale nii suuri pingeid peale pannud kui eelmisel aastal. Sealt võib-olla on lihtsam seda latti ületada, kui see on natuke madalamale pandud," mõtiskles Laak.

Sa ei ole teinud saladust et rasketel hetkedel oled spetsialistide abi otsinud. Kas see on igapäevane jätkuv töö või kuidas see vaimse poolega tegelemine käib? "Pole mingi häbiasi sellest rääkida. See pole ainult selline asi, millega tegeleda siis, kui sul on konkreetselt probleemid, vaid ma arvan, et iga sportlane saab sellest kasu, kui spordipsühholoogi või vaimse tervise treeneriga rääkida," arutles Laak. "Ma võib-olla nii tihedalt sellega hetkel enam ei tegele, aga ikkagi suhteliselt regulaarselt, et vaadata mingid asjad üle, natuke peegeldada seda, millega olen tegelenud ja võib-olla küsida nõu mingite konkreetsemate probleemidega. Kindlasti on see mul pidevalt päevakavas. See on enda inimliku arengu mõttes hea, see pole ainult spordiga seotud, vaid hõlmab tervet isiksust, et olla parem ja edukam inimene."

Oskad hinnata kui palju teadlikum oled kui näiteks aasta aega tagasi? "Olen kindlasti päris palju teadlikum. Enne seda aastatagust intsidenti olin ikkagi ka oma vaimse poolega kontaktis ja tegelesin sellega, aga võib-olla eelmisel aastal ma natuke muutsin seda lähenemist," rääkis Laak. "On tulnud konkreetsemaid toimetulekutehnikaid juurde. Konkreetsemaid asju, millega tegeleda ja mida igapäevaselt meeles pidada, nii palju kui meeles püsib. Kindlasti on see n-ö tööriistakast läinud suuremaks."

On see muutnud seda, kuidas spordis eesmärke sead või kas üldse mõtled eesmärkidele? "Eks natuke ikka mõtlen, aga pigem võtan päeva korraga, ühe trenni korraga – võib-olla isegi ühe punkti korraga. See on see lähenemine, mida üritan ellu viia," selgitas ta. "Kindlasti mingitel hetkedel hakkab peas ketrama, mis play-off'is saab või mis saab üldse kodusel EM-il. See kindlasti tiksub kuskil kuklas, aga põhiline on enda hetkeseisule keskenduda ja sealjuures mitte ära unustada, mida sa hindad. Et mitte mingitel välistel faktoritel või sellel, mis võib-olla on tulemas, lasta end kaasa haarata. Võib-olla natuke klišee, aga jääda lihtsalt iseendaks."

Kui hästi Prantsusmaa liiga ja su klubi sul end realiseerida laseb – areneda, teha mängijana seda, mida tahad teha? "Ma arvan, et see on väga sobiv liiga mulle hetkel. Võib-olla ei ole tegemist Euroopa või maailma tippliigaga, aga neljas-viies liiga Euroopas, võib-olla isegi natuke kõrgemal kohal. Kindlasti ei ole see halva tasemega liiga, siin on mängijatel kvaliteeti küll ja veel," arvas Laak. "Meil see hooaja graafik on selline, et raskemad mängud tulevad siin riburadamisi nüüd praegusel ajal. Eks see näitab, kuhu me seal lõpuks asetuma hakkame. Aga ma arvan, et mängustiililiselt mulle see klubi sobib, lastakse mul nautida mängu ega panda hulle raame mulle ümber. Selles suhtes sobib mulle see koht ja tiim koosneb väga ägedatest tüdrukutest, ei ole mingeid draamasid ega midagi, see on ka hästi oluline."

"Kui siia klubisse tulla, peab arvestama, et eks pinged on kõrged ja klubi tahab alati kõige kõrgematele kohtadele mängida, selles kahtlust ei olegi," lisas ta. "Eks meil tuli seal hooaja alguses nende n-ö lihtsamate mängudega ka paar apsakat sisse, on paar klubi, kes võib-olla ajalooliselt ei ole nii hästi esinenud ja sel aastal on väga heas hoos, samamoodi on ka vastupidiseid näiteid. Prantsusmaa liiga ongi tuntud selle poolest, et see on hästi ühtlase tasemega, üllatusi võib igal pool juhtuda. Selles mõttes on see arenguks väga hea, et peab igale mängule maksimaalselt keskenduma."

Kas eurosarjades mängimisest tunned sina või naiskond ka puudust? "See on kahe otsaga asi. Kindlasti oleks äge ja saaks palju kogemusi juurde, samas teeb see ikkagi hooajatempot tihedamaks," hindas Laak. "Võib-olla ongi hea keskenduda ainult Prantsusmaa liigale ja karikale. Kogemuse mõttes oleks kindlasti äge, aga on, nagu on."