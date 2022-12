Itaalia tennisisti kahtlustatakse koroonavaktsiini valeandmete esitamises

Itaalia tennisist Camila Giorgi on sattunud uurimise alla kahtlustusega koroonavaktsiini valeandmete esitamises, eesmärgiga pääseda reisipiirangutest.

Veebruaris vahistati Itaalias arstid Daniela Grillone Tecioiu ja Erick Volker Goepel, keda süüdistatakse vaktsineerimata inimestele koroonapasside andmises. Itaalia meedia andmetel on Vicenza prokuratuuri huviorbiiti sattunud ka Giorgi, kellele väidetavalt kirjutati samuti vaktsiinipassi, justkui ta oleks koroonavaktsiini saanud.

Lõppenud hooajal nõudsid näiteks Austraalia ja USA riiki sisenemiseks koroonavaktsiini tõendit, mäletatavasti jäi Novak Djokovicil nii Austraalia kui USA lahtustel mängimata, kuna ta ei ole vaktsineeritud.

Praegu maailma edetabelis 66. real paiknev Giorgi jõudis Austraalia lahtistel kolmandasse ja USA lahtistel teise ringi.

Itaalia meedia teatel on prokuratuur enda kogutud info juba edastanud ka Itaalia tenniseliidule, mis otsustab, kas Giorgit ootab ees ka mingisugune karistus. Uudisteagentuuri ANSA andmetel ei olnud Giorgi kahtlusaluste arstide patsient, kuid uurijad kahtlustavad, et Giorgi pöördus nende poole, et valeandmetega vaktsiinipass saada.