UFC võitleja suri kõigest 45-aastasena

Poolraskekaalus võidelnud Bonnar pidas profina 24 matši, millest võitis 15. Ajalukku läinud 2005. aastal toimunud tiitlimatšis kaotas Bonnar Griffinile kohtunike häältega, kirjutab Delfi Sport.

"Stephan Bonnar on UFC ajaloo üks tähtsamaid võitlejaid," sõnas UFC president Dana White järelhüüdes. "Tema matš Forrest Griffiniga muutis meie spordiala igaveseks. Teda ei unustata kunagi. Fännid armastasid teda ja oskasid temaga suhestuda. Ta andis endast alati parima ning teda jäädakse igatsema."

