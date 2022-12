Petrov esimestest kuudest profiliigas: nägin, et olen suuteline võitma

"Kui see tiitel tuli, kui ma sain aru, et nüüd algab profikarjäär, siis tegelikult sattus see täpselt kokku mu tütre sünniga, mis muutis mu elu absoluutselt. Nii minu sõbrad, tuttavad kui ka pere andsid mulle peale matši ja kogu seda turniiri tagasisidet, et nad võib-olla esimest korda nägid mul sellist nägu mängu ajal, sellist valmisolekut selleks, mida ma teen. Enne seda, võib-olla kõige olulisemal hetkel läks kõik katki ja ma ei suutnud mängida," meenutas Petrov.

Üks senise karjääri säravamaid hetki leidis Petrovi jaoks aset septembris, kui Briti lahtiste kvalifikatsioonis läks ta vastamisi kolmekordse maailmameistri Mark Williamsiga.

"Usun, et tema jaoks oli see lihtsalt järjekordne matš. Minu jaoks oli võib-olla elu parim hetk. Ma ei suutnud üldse mängida ja ei tea, kuidas ma ühe freimi võitsin. Ma ei olnud emotsionaalselt valmis selleks matšiks," tunnistas Petrov. "Nüüd mängisin temaga juba teist korda ühe võistluse kvalifikatsioonis ja mängisime mõlemad palju paremini. Tema tegi mitu ülisuurt breiki ja mina lihtsalt tundsin, et enam ei ole seda imelikku emotsiooni ja see on tavapärane matš."

Oma esimese profituuri võidu teenis Petrov oktoobri lõpus, ligi neli kuud pärast profituurile pääsemist. Nüüd oli ta võidumaitse suhu saanud ja järgneval turniiril suutis võita juba mitu matši järjest.

"Kindlasti minu parim tulemus oli UK Championshipil, mis on MM-i järel tähtsuselt teine võistlus. Ma sain kolm võitu ja langesin välja alles viimases kvalifikatsiooniringis, mis tähendab 33. kohta. See on alles minu esimene hooaeg ja võit Gary Wilsoni üle näitab, et ma olen suuteline võitma," rõõmustas ta. "Usun, et ma ei ole üldse näidanud veel oma parimat mängu. Kui ma suudan juba oma keskmise tasemega selliseid mängijaid võita, siis oma taset veel tõstes on kõik reaalne. Vaja lihtsalt mängida ja kõik tuleb."

Petrov teenis endale koha profiliigas kokku kaheks aastaks. Kindlaim viis sinna püsima jääda on pääseda maailma edetabelis 64 parema hulka. "Ootasin, et saan tippmängijate hulgas valitsevasse atmosfääri ja vaatan, kuidas ma sellele reageerin. See on väga uus keskkond, kus olla. Kui ma varasemalt amatöörina erinevatel profiturniiridel koos nendega osalesin, siis mulle tundus, et olen kosmoses, tähtede vahel," rääkis Petrov. "Praegu kui ma seal kohal olen, keskendun ma endale ega mõtle selle peale, mis on ümber. Võib-olla ei ole ma veel sada protsenti sellega harjunud, aga usun, et olen õiges suunas liikumas."

