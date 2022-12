ManU pikendas nelja mängija lepingut, De Geaga pole kokkuleppele jõutud

Inglismaa jalgpalli kõrgliigas viiendal kohal oleva Manchester Unitedi peatreener Erik Ten Hag kinnitas, et klubi on pikendanud nelja esindusmeeskonna mängija lepingut.

Marcus Rashfordi, Diogo Daloti, Fredi ning Luke Shaw lepingul oli klausel, mis võimaldas mängijatel seda aasta võrra pikendada ning nii ka tehti.

Rashford on Ten Hagi käe all kõigi sarjade peale 20 mänguga löönud üheksa väravat, ka Dalot, Fred ja Shaw on sel hooajal Unitedi eest olnud põhitegijate seas. "Oleme rahul, sest võistkond liigub õiges suunas ja need mängijad on sellesse andnud väga suure panuse. Tahame areneda, tahame neid mängijad toetada ja oma protsessi kaasata. Oleme kindlad, et need otsused on õiged: need mängijad peavad olema osa meie tulevikust," sõnas hollandlane.

Lõppemas on ka hispaanlasest väravavahi David de Gea leping ning ka tema kontrahtis on kvartetile sarnane klausel, kuid pole veel klubiga kokkuleppele jõudnud. Oktoobris rääkis Ten Hag, et loodab de Gead Unitedis jätkamas näha.