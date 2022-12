Ovetškin tõusis NHL-i kõigi aegade väravaküttide tabelis teiseks

Ovetškin jõudis Howe'ga reedese mängu esimesel perioodil esmalt samale pulgale ning saatis siis minut enne otsustava kolmandiku lõppu litri tühja väravasse. See oli Venemaa hokimängija NHL-i karjääri 802. tabamus, tema ette jääb nüüd veel vaid legendaarne Wayne Gretzky, kes viskas 1487 mänguga 894 väravat.

"Kui sa liigasse tuled, ei usu sa iial, et võid ületada mõne Gordie Howe' või Wayne Gretzky rekordi. Kogu olukord - see on ime," rääkis 37-aastane Ovetškin pärast mängu.

Kümme päeva varem jõudis Ovetškin oma karjääri 1305. mängus 800. väravani, Gretzky vajas ümmarguse saavutuseni jõudmiseks 1116 mängu, Howe sai sellega aga hakkama 51-aastasena oma 1748. matšis. Ovetškin on NHL-is igal hooajal pärast karjääri algust visanud vähemalt 24 väravat. Eelmise aasta juulis sõlmis ta Capitalsiga 47 miljonit dollarit väärt lepingu, mis hoiab teda USA pealinnas vähemalt aastani 2026.

