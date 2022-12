Suri Inglismaaga maailmameistriks tulnud jalgpallur

Londoni Fulhami jalgpalliklubi teatas reedel, et 83 aasta vanuselt on surnud Inglismaa koondisega 1966. aastal maailmameistriks kroonitud George Cohen.

Paremkaitsja debüteeris koondise eest 1964. aastal ning tõmbas Inglismaa särgi selga 37 korral, kaasa arvatud 1966. aasta MM-finaalis, kus Inglismaa alistas lisaaja järel Lääne-Saksamaa 4:2.

Pärast Coheni surma on Inglismaa kuldsest meeskonnast elavate kirjas veel vaid Bobby Charlton ja Geoff Hurst. "Olen väga kurb, et minu sõber ja meeskonnakaaslane George Cohen on surnud. Eranditult kõik rääkisid alati, kui hea inimene ta on," kirjutas Hurst Twitteris.

Cohen veetis kogu oma karjääri Fulhamis ning käis Lääne-Londoni klubi eest väljakul 459 kohtumises.