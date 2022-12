Aastalõputurniiril on enne jõulupausi toimunud üle 350 mängu

Traditsiooniliselt Kalevi spordihallis peetaval jalgpalli aastalõputurniiril on seni toimunud 361 kohtumist ja väljakul käinud 165 võistkonda. Turniiril peetakse neli päeva jõulupausi, järgmised mängud toimuvad 27. detsembril.

Turniiri avapäev oli 15. detsembril ning viimased kohtumised ootavad ees 30. detsembril. Esimesel päeval peetud poiste U-12 vanuseklassis noppis võidu Viimsi MRJK ja rahvaliiga A-tasandi turniiril oli võidukas FC Lebo Ülesanne. Poiste U-13 turniiril oli edukaim FCI Tallinn II ja U-19 eliitliiga turniiril võttis esikoha Tallinna JK Legion. Naiste rahvaliiga võistkondade arvestuses said esikoha kirja FC Levadia Naised. Fännide turniiril olid võidukad Saue JK Rannarutsid ja seeniorite arvestus näitas parimat minekut FC Lantana 97 meeskond.

Poiste U-14 vanuseklassi võitis FC Tallinn, U-15 vanuseklassis FA Tartu Kalev ja U-16 turniiril teenis võidu Tallinna FC Flora. III liiga klubid võtsid mõõtu kolmel erineval turniiril, kui 3. turniiril oli võidukas Saue JK II, 2. turniiril Tallinna FC Hell Hunt ja 1. turniiril Tallinna FC Zapoos. U-17 Eliitliiga 2. turniiril teenis esikoha Harju JK Laagri ja 1. turniiril näitas parimat minekut Viimsi MRJK.

Pärast 23.–26. detsembrini kestvat pausi toimub veel neli turniiripäeva, kui 27. detsembril on võistlustules tüdrukute U-14 ja meeste II liiga võistkonnad. Päev hiljem tulevad väljakule tüdrukute U-17 vanuseklassi võistkonnad ja kavas on ka meeste esiliiga turniir. Kolmapäeval, 29. detsembril on Kalevi spordihall naiskondade päralt, kui esmalt kohtuvad esiliiga võistkonnad ja seejärel ootab ees meistriliiga turniir. Viimasel päeval lähevad esmalt vastamisi Eesti Jalgpalli Liidu toetajad ja sponsorid ning turniiri lõpetavad meeste IV liiga vastasseisud.

Kõikide turniiride ajakava, statistika ja koosseisudega saab tutvuda aadressil aastaloputurniir.jalgpall.ee.

Turniiripassid on müügil Piletilevis. Ühe passi hinnaks on 12 eurot, kohapealt soetades 15 eurot. Päevapiletit hinnaga 5 eurot saab osta kohapeal. Kõikidele turniiridele on otsepildis võimalik kaasa elada EJLTV YouTube'i vahendusel. Kohtumistele saab kaasa elada ka mitme kaamera vaates.