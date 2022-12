City alistas põnevusmängu järel Liverpooli ja pääses veerandfinaali

Erling Haalandi hooaja 24. värav viis City koduväljakul kümnendal minutil juhtima, Fabio Carvalho viigistas hea tiimitöö järel kümme minutit hiljem. Teise poolaja alguses läksid võõrustajad Riyad Mahrezi väravast taas ette, Mohamed Salah viigistas vaid minut hiljem, aga Cityle tõi lõpuks võidu Nathan Ake pealöök 58. minutil.

"See oli hiilgav mäng," rääkis Liverpooli peatreener Jürgen Klopp pärast kaotust. "Meie [Liverpooli ja City] jaoks on see alati nii - kui oleme tippvormis, sunnime üksteist kõrgemale tasemele. Mäng oli väga hea."

City kohtub 10. jaanuaril mängitavas veerandfinaalis võõrsil Southamptoniga. Kaheksa parema seas on seitse kõrgliigameeskonda ning tugevuselt kolmandas divisjonis mängiv Charlton Athletic, kes oli kolmapäeval penaltiseeria järel üle Brightonist.