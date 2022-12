NHL: Roman Josi kerkis Nashville'i ajaloo suurimaks punktitoojaks

Josi sai 4:2 võidumängus kirja ühe värava ning ühe väravasöödu ning tõusis 567 punktiga klubi ajaloo suurimaks punktitoojaks. Seni hoidis seda rekordit enda nimel David Legwand (566).

Ta on teine kaitsemängija NHL-i ajaloos, kes juhib klubi punktirekordit. Boston Bruinsi meeskonna eest on enim punkte teeninud Ray Bourque, kes oli samuti kaitsemängija.

"See on kindlasti suur au. See on midagi, millest ma ei osanud unistadagi, kui NHL-is alustasin. Seal oli lihtsalt nii palju inimesi, kes usaldasid mind, kellele ma olen tänulik," ütles Josi.

Predators on läänekonverentsis alles 11. kohal, olles 31 mängust võitnud 14, millest viis on tulnud lisaajal.

Tulemused:

Detroit Red Wings - Tampa Bay Lightning 7:4

Florida Panthers - New Jersey Devils 2:4

Colorado Avalanche - Montreal Canadiens 2:1

Dallas Stars - Edmonton Oilers 3:6

Anaheim Ducks - Minnesota Wild 1:4

Vegas Golden Knights - Arizona Coyotes 5:2