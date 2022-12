Vueltal raskelt vigastada saanud Roglic plaanib Girol taas stardis olla

Roglic võitis Vuelta velotuuri kolmel aastal järjest (2019-2021), kuid pidi sel aastal velotuuri 16. etapi järel raske kukkumise tõttu pooleli jätma.

Oktoobris tehti talle õlaoperatsioon, et parandada pikaajaline õlaprobleem ja alles hiljuti istus ta ratta selga, et alustada ettevalmistust uueks hooajaks.

"Võistlus, mida ma armastan, kuid pole veel võitnud," ütles Roglic Hispaania treeninglaagris Giro d'Italia velotuuri kohta.

"Olen veel operatsioonist taastumas, kuid maikuuks loodan olla heas vormis. Igal juhul teen selle saavutamiseks kõik endast oleneva."

Dear @giroditalia,



Let's see each other again in May.



,@rogla pic.twitter.com/ZfWLnWrWxS