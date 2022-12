Levadia sõlmis lepingu 17-aastase Tartu Tammekast tulnud ründajaga

Varasemalt pallis Käblik Tartu Tammekas, kus sai lõppenud hooajal Premium liigas 14 mänguga kirja neli väravat ja ühe resultatiivse söödu. Sealjuures oli Käblik 2022. aastal ka Premium liiga noorim väravalööja. Lisaks oli ta viiel korral täpne Evald Tipneri karikavõistlustel ning Esiliiga B tasandil jäi tema nimele seitse tabamust. Debüüdi kõrgliigas tegi Käblik aga juba mullu, olles toona 16-aastane, kirjutab FCI Levadia koduleht.

Ka erinevaid Eesti noortekoondiseid esindanud Käblik usub, et Levadiasse siirdumine aitab tal teha karjääris järgmise sammu: "Liitusin Levadiaga, sest usun, et see on samm edasi minu karjääriredelil. Levadia tulevikuplaanid ühtivad minu omadega ning tunnen, et see on minu jaoks hetkel parim klubi, kus areneda ning ennast proovile panna."

"Isiklik eesmärk on muidugi anda endast 100 protsenti – mitte ainult trennidel ja mängudes, vaid ka eraeluliselt olla keskendunud ja motiveeritud. Meeskondlikult on tähtsaim soe ja motiveeriv sisekliima selleks, et mängida kui Euroopa klubi, ning usun, et oleme selle saavutanud. Suurim eesmärk on muidugi tulla uue klubiga Eesti meistriks. Levadia toetajatele soovin ilusaid pühi ning loodan Teid kevadel näha tribüünidel," lisas Levadia värske täiendus.