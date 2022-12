ROK lubab Pariisi olümpial ka meestel kujundujumises võistelda

Mehed saavad kaasa teha võistkonnavõistluses, kus võistkonnad koosnevad kaheksast liikmest ja uute reeglite järgi tohib olümpial igas tiimis olla maksimaalselt kaks meest.

"Veespordialad on universaalsed ja mehed on tõestanud, et on suurepärased kujundujujad," ütles ujumisliidu president Husain Al-Musallam. "Ootan põnevusega, et saaksime kujundujumise uut dimensiooni Pariisis kogu maailmaga jagada."

Kujundujumine on olümpiamängude kavva kuulunud alates 1984. aastast ning seni on sel spordialal võistlemine lubatud olnud vaid naistel.

2015. aastal debüteeris maailmameistrivõistlustel segatiimide võistlus ja esimese mehena võitis MM-kulla Bill May, kes oli kümme aastat varem profikarjääri lõpetanud, kuid naasis uue ala tõttu võistlustulle. Tema paariline toonasel MM-il oli Christina Jones.

"Kunagi peeti meeste lubamist olümpiamängude kujundujumise võistlustele võimatuks unistuseks. Aga see näitab, et alati tuleb suurelt unistada," ütles May. "Nüüd saavad kõik sportlased kõrvuti seista ja olümpiaedu püüda."

Tänavusel MM-il võitsid segatiimide vabakavas ja tehnilises kavas kuldmedali itaallased Lucrezia Ruggiero ja Giorgio Minisini. "See otsus on suur samm kujundujumise ajaloos," rõõmustas Minisini. "Meie spordiala areng kaasatuse suunas liigub kiiresti edasi ning see ROK-i ja maailma ujumisliidu otsus aitab meil olla eeskujuks kogu olümpialiikumise jaoks."

Euroopa meistrivõistlustel on segapaarid võistelnud alates 2016. aastast ning tänavusest said mehed võistelda ka individuaalarvestuses, kus esimesena võitis nii vabakavas kui tehnilises kavas kulla Minisini.