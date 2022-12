Vähiga võitlev Pele peab jõulud haiglas veetma

82-aastase Brasiilia jalgpallilegendi terviseseisund on halvenenud, haigla teatel on kolmekordse maailmameistri vähk taas edasi arenenud.

Käärsoolevähiga võitlev Pele viidi veidi üle kolme nädala tagasi haiglasse. Nüüd teatas Sao Paulo Albert Einsteini nimeline haigla, et jalgpallilegendi vähk on edasi arenenud ja ta vajab suuremat hoolt seoses neeru- ja südamefunktsiooni häiretega.

"Meie jõulud kodus on pausile pandud," kirjutas Pele tütar Kely Nascimento sotsiaalmeedias. "Otsustasime koos arstidega, et erinevatel põhjustel on parem, kui jääme siia, kus meie uus perekond Einsteinis saab talle vajalikku abi pakkuda."

Pelel avastati käärsooles kasvaja eelmise aasta suve lõpus korralise kontrolli käigus ning septembri alguses tehti talle selle eemaldamiseks operatsioon. Jalgpalli MM-i alguses viidi ta tervise halvenemise tõttu haiglasse. Siis ütles haigla, et Pelel on hingamisteede infektsioon, aga lisas, et ravi paistab hästi mõjuvat.

Pele jagab Brasiilia kõigi aegade väravaküttide edetabelis Neymariga esikohta, mõlemad on löönud 77 väravat. Pele aitas Brasiilia maailmameistriks aastatel 1958, 1962 ja 1970.

Brasiilia koondis pidas ka tänavuse MM-i ajal Pelet meeles, pärast kaheksandikfinaalis Lõuna-Korea alistamist tõid mängijad väljakule plakati Pele nime ja pildiga.