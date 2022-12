Mistra lõpetas käsipalliaasta võidukalt

Võistkondade eelnevas omavahelises kohtumises oli peale jäänud sarjas teisel kohal paiknev Mistra. Võistkondadel olid koosseisud mehi täis, kui üles antud oli mõlemalt poolt 15 pallurit.

Mängu alguses alustas ehk pisut teravamalt Mistra, kuid ohtrate kaheminutiliste karistuste tõttu suutis Kehra end siiski mängu tagasi võidelda ja seitsmendaks minutiks oli tablool juba seis 5:5. Võrdselt kulgev, kuid väga resultatiivne mäng jätkus ja poolaja keskpaigaks viis selleks hetkeks juba viis väravat visanud Serhii Orlovskyi Mistra 11:10 ette. Perioodi lõpp kulges kui Ameerika mägedel, kus kord olid peal külalised ja siis omakorda võitlesid end ette võõrustajad. Garderoobi mindi siiski teenitult 19:19 viigiseisus.

Teise poolaja alguses võtsid initsiatiivi Pulp&Paperi mehed. Põhiliselt David Mamporia väravate toel suutsid kehrakad end mõne väravaga juhtima vedada. Perioodi keskpaigaks jagati juba kaks juba kaks punast kaarti, kui väljakult pidid lahkuma Mistra poolelt Ievgen Buinenko ja HC Kehra pallur Anton Barouski. Viimast neljandikku alustati Maksim Tanner Mccauley värava järel koduvõistkonna 28:26 eduseisust. Seejärel jäi Kehra platsile neljakesi ja Mistra suutis olukorra ära kasutada. Viis minuti enne matši lõppu viis Enrico Anton üle pika aja taas külalised ühega peale.

Arno Vare viis Mistra kahega ette ning kolmapäeval HC Kehra peatreeneri rolli täitnud Jaan Kauge oli sunnitud kaks minutit enne lõppu aja maha võtma. Seejärel tõi Liedemann koduvõistkonna ühe värava kaugusele. Kuid Marko Slastinovski resultatiivne rünnak tõi taboole seisu 34:32, millest Kehra enam taastuda ei suutnud. Lõppseisuks jäi 35:34 külaliste poolt vaadatuna. Mistra resultatiivseimad olid täna Serhii Orlosvskyi 13 ja Vladyslav Naumenko 8 väravaga. Kehra poolelt vastasid Liedemann seitsme ning Mamporia kuue tabamusega.

"Keeruline on kommenteerida. Positiivse poole pealt olime esimesel poolajal rünnakul vähemalt resultatiivsed. Aga üldises plaanis on meil veel palju tööd teha. Noore võistkonnana räägime palju meid vaevatest probleemidest, kuid hetkel on ikkagi puudu nendest reaalsetest punktidest tabelis. Loodetavasti teisel poolaastal suudame olukorda parandada," olid HC Kehra mängija David Mamporia esimesed mõtted pärast matši.

Mistra kindlustas selle võiduga teist kohta, edestades järgmist konkurenti hetkel kuue punktiga. HC Kehra paikneb viiendal kohal. Homme lähevad meistriliiga selle aasta viimastes kohtumistes omavahel vastamisi HC Tallinn ja Põlva Serviti. Ringi ehk tabeliseisult tähtsaimas matšis võitlevad SK Tapa/N.R Energy ja Viljandi HC. HC Kehra peab oma järgmise kohtumise jaanuari keskel võõrsil SK Tapa vastu, Mistra mängib Viljandiga.