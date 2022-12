Guardiola: Messi oli kõigi aegade parim juba enne MM-tiitlit

35-aastane Messi lõi Argentina võiduga lõppenud MM-il seitse väravat, sealjuures kaks Prantsusmaa vastu toimunud finaalis ning nimetati ka turniiri parimaks mängijaks. Messi mängis Barcelonas katalaani käe all aastatel 2008-12.

"Kõigil on arvamus, aga keegi ei saa kahelda selles, et ta on kõigi aegade parim," rääkis Guardiola kolmapäeval. "Minu jaoks on ta parim, on raske ühtki teist mängijat tema saavutustega võrrelda. Inimesed, kes on näidud Peled, Alfredo di Stefanot või Diego Maradonat: arvamused on sentimentaalsed. Kui Messi poleks MM-i võitnud, ei muudaks see minu arvamust."

Mancester City saatis MM-finaalturniirile 16 mängijat, kes hakkavad vaikselt klubisse naasma. "Täna tulid tagasi kuus mängijat. Neil oli uskumatu, unikaalne kogemus. Loodetavasti jätkavad nad tööd ja saavad nelja aasta pärast seda uuesti kogeda. Mängijad, kes olid MM-il, on paremas seisundis kui need, kes jäid siia. Sergio (Gomez), Erling (Haaland), Riyad (Mahrez) ja Cole (Palmer) pole olnud rütmis sees nagu näiteks Rodri vüi Manuel Akanji," lisas Guardiola.