Murray: olen ühe raske vigastuse kaugusel karjääri lõpetamisest

35-aastane šotlane käis puusavigastuse tõttu noa all nii 2018. kui 2019. aastal, neist viimasel korral paigaldati talle puusa tehisliiges. Murray on suure osa viimasest neljast aastast pidanud vahele jätma, aga on nüüd enda sõnul heas vormis.

"Kui mu keha on heas vormis ja olen võimeline järjekindlalt võistlema, jätkan mängimist. Ma ei saa aga läbi elatud vigastuste ja oma vanuse tõttu väga kaugele ette vaadata. Kui mind peaks tabama veel üks suur vigastus, ei üritaks ma sellest tagasi tulla," rääkis Floridas Ivan Lendliga treeniv Murray.

Murray kuulub Šotimaa tiimi, mis mängib sel nädalal inglastega: kolmapäeval kohtub ta Jack Draperiga, neljapäeval Dan Evansiga ning siis on paarismängus koos venna Jamiega vastasteks Joe Salisbury ja Neal Skupski.

"Veetsin kolm nädalat Floridas, ajasin taga füüsilist vormi ning tegin veidi tööd tehnikaga- Kindlasti olen paremas vormis kui varem. Olen palju vaeva näinud jõusaalis, üritanud oma vastupidavust parandada ja loodan, et see aitab mind uuel aastal," lisas šotlane.