Ivan Toneyt süüdistatakse veel mitmekümnes kihlveoreeglite rikkumises

Eelmisel kuul esitati Toneyle süüdistus 232 väidetavas kihlveoreeglite rikkumises.

26-aastane Toney on sel hooajal löönud Inglismaa kõrgliigas kümme väravat, kuid jäi ilma kohast Inglismaa MM-i koondises.

Brentford on varasemalt öelnud: "Klubi on Ivani ja tema seaduslike esindajatega arutanud. Need vestlused jätkuvad privaatselt."

Klubi avaldus jätkus: "Me ei anna rohkem kommentaare enne, kui asi on lõpetatud."

Toneyl on aega kolmapäevani, 4. jaanuarini, et vastata FA uutele süüdistustele, mis hõlmavad väidetavat FA reegli E8 rikkumist, mis keelab mängijatel mängudele panustada või privilegeeritud teavet kihlveo eesmärgil jagada.

Kui need süüdistused tõeks osutuvad, ootab teda pikk võistluskeeld.

Inglismaa kaitsja Kieran Trippier sai 2020. aasta detsembris FA poolt 10-nädalase mängukeelu, kuna andis teistele teavet, et panustada tema üleminekule Tottenhamist Madridi Atleticosse. 2017. aastal määrati Joey Bartonile – tollal Burnley mängijale – 18-kuuline võistluskeeld, mida vähendati apellatsiooni alusel 13-le, kuna ta tunnistas 1260 jalgpalliga seotud panuse tegemist 10 aasta jooksul.