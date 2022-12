Eesti ja Gambia jalgpalliliit allkirjastavad koostöölepingu

Kohtumise ajendiks oli soov laiendada positiivset koostööd Eesti tippklubi Paide Linnameeskonna ja Gambia tippklubi Real de Banjuli vahel alaliitude tasandile. Teatavasti seob kahte klubi pikaajaline koostööleping, mille eesmärk on arendada noormängijaid ja valmistada neid ette profikarjääriks Euroopas, vahendab Eesti Jalgpalli Liit.

Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) peasekretäri Anne Rei sõnul leiti ligi tund aega kestnud kohtumisel mitu koostöövõimalust. "Mõlemad delegatsioonid väljendasid soovi teha rohkem koostööd, mis ei pea piirduma ainult väljakul toimuvaga: jutuks tuli näiteks klubide ja treenerite arendamine," selgitas Rei.

Kohtumisel otsustati, et ühiste kavatsuste kokkulepe allkirjastatakse märtsis Aafrikas Rwandas toimuval FIFA kongressil. "Koostöö üks eesmärk on, et lähiaastatel kohtuvad Eesti ja Gambia koondis ametlikus maavõistluses. Selle eesmärgi täitumine sõltub suuresti rahvusvahelisest kalendrist ja maavõistluste pidamise reeglitest," lisas Rei.

EJL-i esindasid kohtumisel lisaks peasekretär Reile peadirektor Tõnu Sirel ning asepresident Gerd Müller. Gambia jalgpalliliidu delegatsiooni kuulusid president Lamin Kaba Bajo, peasekretär Lamin Jassey ning asepresident Bakkary K. Jammeh, kes täidab sama rolli ka Real de Banjulis.