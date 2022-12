Manchester United pikendas lepingut nelja mängijaga

United pikendas Fredi, Diogo Dalot, Luke Shaw ja Marcus Rashfordi lepinguid aasta võrra.

Läbirääkimised jätkuvad klubi esiväravavahi David de Geaga, kelle leping lõpeb hooaja lõpus. 2019. aastal sai De Geast enim teeniv väravavaht maailmas, kui United hakkas talle maksma ligi 430 000 euro suurust nädalapalka. Väljaande The Athleticu sõnul tahab United De Gea palka vähendada.

