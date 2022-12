Venemaa jäähokikoondis sai koduse turniiri finaalis üllatava kaotuse

Venemaa võitis laupäeval Kasahstani 6:2, kuid sõprusturniiri finaalmatšis jäädi valgevenelastele alla 4 : 5, vahendab Delfi Sport.

Venemaa koondis sai piinliku lüüasaamise järel meedialt kõvasti kriitikat. Väljaande Championat kolumnist Lev Lukin kirjutas terava artikli sellest, kuidas Venemaa jäähoki on sügavas kriisis.

"Meil ​​ei õnnestunud isegi seda turniiri, mis oli loodud just meie jaoks, võita," kirus Lukin oma rahvuskoondist. "See on hullem fiasko kui olümpiafinaal. Seda lihtsalt poleks tohtinud juhtuda. Me nägime taas treenerite kriisi."