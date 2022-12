FIA värske koodeks piirab sportlaste väljendusvabadust

FIA rahvusvaheline spordikoodeks (ISC) reguleerib mitmesuguseid autospordiga seotud aspekte, aga nüüd on sinna lisandunud klausel, mis käsitleb "poliitiliste, religioossete ja isiklike avalduste või kommentaaride esitamist, mis on märkimisväärselt vastuolus FIA propageeritava üldise neutraalsuse põhimõttega".

Edaspidi rikuvad sääraseid avaldusi tegevad sportlased reegleid juhul, kui neil ei ole selleks FIA eelnevat kirjalikku nõusolekut. Samas väidab FIA põhikirja artikkel 1.2, et organisatsioon tõotab edendada inimõiguste kaitset ja hoiduda diskrimineerimisest mitmesugustes küsimustes, sealhulgas poliitiliste arvamuste väljendamise eest.

Rahvusvahelise autoliidu esindaja sõnul on uuendus aga kooskõlas spordi poliitilise neutraalsusega sel moel nagu see on sätestatud rahvusvahelise olümpiakomitee eetikakoodeksis.

Mitmed F1 piloodid on viimastel aastatel esinenud sõnumitega, mis lähevad arvatavasti uue koodeksipunktiga vastuollu. Teiste seas ka mitmekordsed maailmameistrid Lewis Hamilton ja Sebastian Vettel, kes on esinenud näiteks rassismivastaste üleskutsetega ning LGBTQ+ ja laiemalt inimõigusi toetavate seisukohtadega, samuti kliimamuutuste temaatikat puudutavaga.

ISC muudatust on teiste seas kritiseerinud ka rahvusvahelise sportlaste esindusorganisatsiooni Global Athlete'i peadirektor Rob Koehler, kelle hinnangul on FIA käsk sportlastel spordi juurde jääda ja poliitikast eemale hoida äärmiselt silmakirjalik.

Ta viitas ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklile, mis toetab õigust arvamus- ja sõnavabadusele ning nende omamisele ilma kõrvalise sekkumiseta. "Spordireeglid ei tohiks seda õigust piirata," leidis ta.