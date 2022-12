Esiliiga valinud Vassiljev: nägin, et saan selles projektis kasulik olla

34-aastane Vassiljev märkis intervjuus Soccernet.ee-le, et tal olid mõned pakkumised ka Premium liigast ning Marko Savic kutsus teda Serbiasse, kuid finantsilistel ja perekondlikel põhjustel ta välismaale siiski ei läinud. "Käisin seal ja vaatasin tingimusi, aga kahjuks palga pool ei olnud aktsepteeritav. Kuna mul on perekond, kaks last, siis ei oleks välja vedanud. See oleks mulle raske samm olnud," selgitas ta.

Nõmme Unitedi juht Mart Poom tegi Vassiljevile esimese pakkumise suvel, kuid siis polnud mees enda sõnul selleks valmis. Uuesti võeti ühendust sügisel.

"Ütlesin, et ega see halba ei tee, kui saame kokku ja räägime projektist. Pärast seda, kui mulle räägiti, millest projekt koosneb ja mis suunas tahetakse liikuda, läks mul umbes poolteist või kaks nädalat, et teha otsus. Ma nägin, et see on projekt, kus saan olla väga kasulik," rääkis Vassiljev.

