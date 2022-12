FIFA ja UEFA ähvardasid Ukraina jalgpalliliitu võistluskeeluga

Välisabi väärkasutuses süüdistatav UAF-i senine president Andri Pavelko arreteeriti novembris, mõned päevad hiljem nimetas grupp UAF-i liikmeid uueks presidendikandidaadiks riigi koondise eest 111 mänguga 48 väravat löönud 46-aastase Andri Ševtšenko.

UAF-i täitevkomitee peaks otsuse kinnitamiseks virtuaalselt kogunema teisipäeval, FIFA ja UEFA on aga avaldanud muret, et Ukraina valitsus avaldab alaliidu liikmetele survet.

"UAF-i asepresidentidele adresseeritud kirjas tuletavad FIFA ja UEFA meelde, et Ukraina jalgpalliliit peaks otsuseid langetama ilma kolmandate osapoolte mõjuta," kirjutas Protassov oma Facebooki kontol. "Iga selle kohustuse rikkumine võib viia UAF-i liikmelisuse peatmiseni nii FIFA-s kui UEFA-s."

Nii Protassov kui Ševtšenko astusid hiljuti Ukraina olümpiakomiteest välja, süüdistades organisatsiooni venemeelsuses. Protassov lisas oma postituses, et Ševtšenkot tahab presidendiks upitada "õõnestusorganisatsioon", tema sõnul on kogu võim jätkuvalt vahi all oleva Pavelko käes. "UAF-i statuudis on kirjas, et ainult organisatsiooni president saab vähem kui kahenädalase etteteatamisajaga koosoleku kokku kutsuda. Täitevkomitee koosolekul on otsustusõigus vaid juhul, kui koos on kaks kolmandikku liikmetest, samuti president või üks asepresidentidest, kellele president esitab kirjaliku mandaadi. Umbusaldusavalduse võimalust täitevkomiteele statuudis antud ei ole," kirjutas Protassov.

"FIFA ja UEFA on UAF-i põhikirjga kursis ning et jalgpallireeglid kehtivad kõigi jaoks, on Ukraina alaliidu põhikiri selleks ka rahvusvahelistes organisatsioonides. See tähendab, et täitevkomitee erakorralise koosoleku kokku kutsumine ja seal hääletamine on vastuolus nii UAF-i, FIFA kui UEFA statuutidega," lisas Protassov.

"Sõja ajal, mil iga päev surevad sajad Ukraina kangelased, on kellegi jaoks kaitseministeeriumis tulus Ukraina jalgpall hävitada. Sellised patrioodid peavad olema need, kes tahavad Ukrainat ja Ukraina klubisid Euroopast eemaldada. Tuletan teile meelde, et raskel ajal jäävad meie klubid ellu tänu UEFA rahadele. Nüüd minu küsimus õõnestusgrupile, kes organiseerib virtuaalset täitevkomiteed: kas te töötate Vene Föderatsiooni heaks?!" küsis Protassov.