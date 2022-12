Eesti tennise juubeliaasta algab kahe rahvusvahelise turniiriga

Kui tänavu täitus sada aastat Eesti Tennise Liidu asutamisest, siis tähistamist väärt on ka algav hooaeg: 1913. aastat peetakse Eesti tennise sünniaastaks, sest just siis peeti esimene ametlik võistlus. 110 aasta tähistamiseks toimub rida üritusi ja turniire.

Jaanuaris peetakse Tallink Tennisekeskuses kaks naiste rahvusvahelist 40 000 dollari suuruse auhinnafondiga turniiri, 9.-15. jaanuaril Tallink Open ja 16.-22. jaanuaril Paf Open. Need pole uued turniirid ainult Eesti, vaid ka rahvusvahelises tennisekalendris, vahendab tennisnet.ee.

Kui varem olid naiste ITF-i turniiridel kategooriad W15, W25, W60, W80 ja W100, kus numbrid viitavad auhinnaraha suurusele, siis 2023. aastal on uuendusena loodud W40 kategooria, et pakkuda naismängijatele rohkem võimalusi. Uue kategooria võistlusi on aasta esimese kvartali kalendris 16.

Uuenduste eesmärk on pakkuda naismängijatele meestega sarnaseid võimalusi. Lisaks uue kategooria lisamisele kasvatati W60 kategooria turniiride arvu, neid on uuel aastal 18 ehk neli rohkem kui oli tänavu. Meestel on ITF-i karussellil vaid M15 ja M25 kategooriad, kuid neil on ka ATP Challengeride sari, kus on kategooriad Challenger 50, 80, 90, 100, 110 ja 125. Naistel on vaid üks Challengeri kategooria – WTA 125.

Lisaks kopsakamale auhinnarahale meelitab W40 sportlasi suuremate punktidega. Eesti tennisistidest on võistlemas Elena Malõgina ja Maileen Nuudi. Kes veel koha põhitabelisse või kvalifikatsiooni saab, selgub jaanuaris, kui turniirile registreerumine lõpeb ja nimekiri lukku pannakse. Eesti mängijate võimalusi lisab tõsiasi, et samal ajal toimub Austraalia lahtiste kvalifikatsioon, mistõttu kõik TOP200 mängijad peaksid olema maakera kuklapoolel.