Tamm tegi nullimängu ja FCSB möödus Käidi klubist

FCSB asus matši 78. minutil juhtima, kui vahetusest sekkunud Florinel Coman mängis Octavian Popescuga seina ja tõstis palli üle Botosani väravavahi, kirjutab Soccernet.ee. Kolm minutit hiljem jäi Botosani kümnekesi väljakule ja FCSB hoidis eduseisust lõpuvileni kinni. Tamm mängis kõik minutid.

FCSB tõusis kolmandaks, aga Mattias Käidi koduklubi Bukaresti Rapid ja Craiova Universitatea on kogunud sama palju punkte. Esimesed kaks - Constanta Farul ja Cluj - on vahe sisse teinud ning edestavad jälitajaid vastavalt seitsme ja kuue punktiga. Lisaks on Clujil mäng varuks.

Rumeenia kõrgliiga jätkub FCSB ja Rapidi jaoks jaanuari kolmandal nädalavahetusel.