Põlva Serviti peatreener: Eesti klubid domineerivad Balti liigas

Balti liiga A-gruppi veab kõik viis mängu võitnud ja 10 punkti kogunud Viljandi ning B-gruppi kõik senised kuus mängu võitnud ja 12 punkti kogud Põlva Serviti, kelle peatreener Kalmer Musting hindab liiga taset mullusega võrdväärseks.

"Tase on sama, aga võistluste reglementi on väga palju muudetud. Kui eelmisel aastal olid kõik võistkonnad ühes grupis ja mängiti kõigiga korra kodus ja võõrsil ning alles pärast seda oli finaalturniir, siis sel aastal on võistkonnad jaotatud kahte kuuesesse alagruppi," rääkis Musting.

"Meie (Serviti - toim) oleme praeguseks võitnud kõik mängud. Meil on alagrupis mängitud kuus mängu kümnest, seega oleme kindlalt liidrikohal. Samas Eesti klubid domineerivad Balti liigas ja arvan, et üldine tase on sama, mis eelmisel aastal," lisas Musting.

Balti liiga A-alagrupi tabeliseis:

Viljandi HC – 10 punkti

Mistra – 8 punkti

HC Dragunas – 6 punkti

ASK Zemessardze/LSPA – 4 punkti

Granitas-Karys – 2 punkti

HK Ogre/HYDROX – 0 punkti

Balti liiga B-alagrupi tabeliseis:

Põlva Serviti – 12 punkti

VHC Šviesa – 9 punkti

SK Tapa/N.R Energy – 7 punkti

ZRHK TENAX Dobele – 4 punkti

HC Amber – 2 punkti

HC Tallinn – 0 punkti