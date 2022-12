Kevadel ketsid varna riputanud Merike Anderson tuli Tallinna Ülikoolile appi

Pika ja eduka karjääri järel treeneri ja õpetaja tööle pühendunud Merike Anderson tõmbas veidi enne oma 41. sünnipäeva mänguketsid taas jalga ja aitas Tallinna Ülikool/Spordiklubi Nord naiskonnal võita Eesti karikavõistluste pronksimängus Tartu Ülikooli naiskonda.

"Põhjusi pole vaja kaugelt otsida, ju siis ma armastan seda mängu nii palju. Olin seal ka selleks, et noortele mängijatele toeks olla, juhendada ja abistada. Enam ma nii palju punkte ei viska, pigem olen platsil selline vaimne ema, kes hoiab asju paremini vonksus. Tundub, et noored on sellega harjunud ja neil on sellevõrra lihtsam," selgitas Anderson appimineku põhjuseid.

Põneva lõpuga karikapronksimängus ühe punktilise võidu saanud Tallinna Ülikooli naiskond mängib esiliigas, kus on ühtekokku üheksa naiskonda. Seejuures meistriliigas on vaid kaks naiskonda. Et tudengite ja kogenud mängijatega tiim oleks piisava pingiga, liitusid sügisest naiskonnaga spordiklubi Nord 15-aastased noored, keda Anderson Nordis ka treenib.

"Eesmärgiks on anda noortele esiliiga maitset, sest need mängud on natukene teistsugused kui noorteliiga mängud. Oleme neli kuud nendega head tööd teinud. Palju on veel teha, aga nad on tublid ja karikavõistluste pronks oli emotsionaalselt väga hea võit. Meil on võistkonnas hea kooslus noortest ja vanadest mängijatest. Noortele see sobib, sest vanemad mängijad ikkagi hoiavad neid ja annavad head nõu. Aga meie treenerid (Anderson, Allan Siimann, Kersti Sirel - toim) anname neile vahel piitsa ka."