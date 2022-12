Neljakordne maailmameister triumfeeris English Openil

Selby võitis viimase 19 kuu jooksul oma esimese reitinguturniiri.

"Ma arvan, et see on ilmselt minu suurim saavutus," ütles ta publikule enne, kui karika kätte sai. "See on ilmselt olnud minu elu suurim väljakutse, nii et tegelikult siia tagasi tulla, snuukrit mängida ja seda uuesti nautida, on see kõik, mida ma kunagi teha tahtsin," lisas ta.

Selby tunnistas, et on viimased paar aastat kannatanud depressiooni all.

Poolfinaalis sai Selby 6:4 jagu Neil Robertsonist (WS 4.) ning veerandfinaalis oli ta 5:3 üle Ali Carterist (WS 23.). Varasemalt on Selby ühe korra võidutsenud English Openil. Sellega sai ta hakkama 2019. aastal.