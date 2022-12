42-aastane Williams sai Austraalia lahtistele vabapääsme

Williams osaleb turniiril 22. korda. 1998. aastal ehk 25 aastat tagasi debüteeris Williams Austraalia lahtistel.

Ta on kahel korral mänginud ka turniiri finaalis (2003, 2017), kuid mõlemad mängud on ta kaotanud.

"Olen väga põnevil, et naasen Melbourne'i, et võistelda jaanuaris Austraalia lahtistel," ütles Williams, kes omab turniiril 54:21 võitude-kaotuste seeriat.

"Olen seal riigis võistelnud juba üle 20 aasta ja Austraalia kogukond on mind alati kogu hingest toetanud. Mul on au taas fännidele mängida ja ma ootan põnevusega, et saaksin sellel aasta turniiril veelgi mälestusi luua," sõnas Williams.

Austraalia lahtised toimuvad 16.- 29. jaanuarini.