NHL: Rangers pikendas võiduseeria kuuemänguliseks

Jäähokiliigas NHL teenis New York Rangers kuuenda võidu järjest, kui võõrsil alistati Philadelphia Flyers 6:3 (1:1, 2:1, 3:1).

Rangersi eest tegid skoori Artemi Panarin, K'Andre Miller, Barclay Goodrow, Jimmy Vesey, Jacob Trouba ja Kaapo Kakko. Rangersil on käsil hooaja pikim võiduseeria, Flyers kaotas viiendat korda viimase kuue mängu jooksul.

Idakonverentsi liider Boston Bruins sai kodujääl 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) jagu Columbus Blue Jacketsist. Võitjate poolel said kaks resultatiivsuspunkti kirja David Pastrnak, David Krejci ja Taylor Hall. Bruins edestab teisel kohal paiknevat New Jersey Devilsit kuue punktiga. Devils kaotas läinud öösel 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) Florida Panthersile.

Tulemused:

Boston Bruins - Columbus Blue Jackets 4:2

Detroit Red Wings - Ottawa Senators 3:6

Edmonton Oilers - Anaheim Ducks 3:4

Carolina Hurricanes - Dallas Stars 5:4

Philadelphia Flyers - New York Rangers 3:6

Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning 1:5

Washington Capitals - Toronto Maple Leafs 5:2

New Jersey Devils - Florida Panthers 2:4

Arizona Coyotes - Buffalo Sabres 2:5

Colorado Avalanche - Nashville Predators 3:1

Vegas Golden Knights - New York Islanders 2:5

Vancouver Canucks - Winnipeg Jets 1:5

Los Angeles Kings - San Jose Sharks 3:2