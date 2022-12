Vikings tegi NFL-i ajaloo suurima tagasituleku ja kindlustas play-off koha

Vikings läks poolajapausile 0:33 kaotusseisul. Vikingsi mängujuht Kirk Cousins viskas teisel poolajal neli touchdown'i, C.J. Ham jooksis ühe lisaks ja normaalaeg lõppes 36:36 viigiga. Seitse sekundit enne lisaaja lõppu lendas Greg Josephi löök väravaraamidest läbi ja Vikings võttis 39:36 võidu.

"Me ei kaotanud kordagi usku. Poolajal ütles Patrick Peterson (meeskonnakaaslane - toim), et meil on vaja vaid viit touchdown'i. Arvasin, et ta tegi sarkastilist nalja. Aga kuidagi saime võidu, iga meeskond ei suuda teha seda, mida me just tegime," rääkis Cousins pärast mängu.

Vikings kindlustas võiduga NFC põhjadivisjoni tiitli ja play-off koha. Ühtlasi ületas Vikings 1993. aastast pärit NFL-i rekordi, kui Buffalo Bills tuli Houston Oilersi vastu välja 32-punktilisest kaotusseisust.

Magusa võidu teenis ka AFC konverentsi liider Buffalo Bills (11-3), kes oli koduväljakul 32:29 parem divisjonirivaalist Miami Dolphinsist (8-6). Bills kindlustas võiduga AFC idadivisjoni tiitli ja play-off koha.

NFL-i 15. mänguvoor jätkub pühapäeval.

Tulemused:

Minnesota Vikings - Indianapolis Colts 39:36

Cleveland Browns - Baltimore Ravens 13:3

Buffalo Bills - Miami Dolphins 32:29