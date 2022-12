VAATA OTSE | Prantsusmaa hiilgav tagasitulek viis MM-finaali lisaajale

Enne mängu:

1978. ja 1986. aastal maailmameistriks kroonitud Argentina on tänavust turniiri põhimõtteliselt mänginud tõusvas joones. Kahes otsustavas alagrupimängus, mida Lautaro Martinez nimetas "kaheks finaaliks", alistati nii Mehhiko kui Poola 2:0; kaheksandikfinaalis Austraalia vastu mängiti 75 minutit väga kindlat jalgpalli, tulises ja dramaatilises veerandfinaalis võideti Hollandit penaltiseerias ning poolfinaalis ei jäetud eelmise MM-i hõbedale Horvaatiale enm sisuliselt ühtegi võimalust.

Küll peab koondise peatreener Lionel Scaloni pühapäeval kindlaks tegema, et mängijad ei jookseks väljakule, tundeks end võitmatutena: alagrupifaasi esimeses mängus jäi eelmised 36 matši kaotuseta püsinud Argentina suurüllatusena alla Saudi Araabiale.

Prantsusmaa kindlustas D-alagrupis edasipääsu kahe esimese mänguga, kui 4:1 alistati Austraalia ja 2:1 Taani. Viimases voorus saatis Didier Deschamps väljakule eksperimentaalse koosseisu ning üllatuslikult jäädi alla Tuneesiale, aga kaheksandikfinaalis tehti vigade parandus, kui 3:1 oldi üle Poolast. Veerandfinaalis tuli prantslastel vastamisi minna EM-hõbeada Inglismaaga, 2:1 võit viis nad nelja parema sekka, kus alistati 2:0 Maroko.

Argentina ja Prantsusmaa kohtusid ka neli aastat tagasi MM-kaheksandikfinaalis, toonane prantslaste 4:3 võiduga lõppenud matš oli lõppkokkuvõttes üks turniiri parimaid. Ühtlasi tähendab see, et prantslased võivd teist turniiri järjest tõmmata kriipsu peale - nüüd lõplikult - Argentina tähe Lionel Messi unistusele MM-tiitlist.

Nii Messi kui Prantsusmaa täht Kylian Mbappe on sel turniiril löönud viis väravat, ehk pühapäeval on lisaks MM-tiitlile mängus ka turniiri edukaima väravaküti ning parima mängija auhind. Kui võitma peaks Prantsusmaa, saaks Didier Deschamps'ist Vittorio Pozzo järel teine treener, kes oma tiimi maailmameistriks krooninud kahel korral. MM-tiitlit on läbi ajaloo suutnud kaitsta ainult Itaalia (1934, 1938) ja Brasiilia (1958, 1962).

Taktikalises mõttes on finaali eel ilmselt suurim küsimus, kas Scaloni saadab väljakule tavalised kaks või Hollandi vastu kasutatud kolm keskkaitsjat, et paremäärele Nahuel Molinale Mbappe takistamisel veidi rohkem abi anda. "Oleme juba oma strateegia valinud ja mängime viisil, mis meie arvates halvab meie vastaseid kõige rohkem ning sunnib meid kannatama kõige vähem," vastas Scaloni kavalalt laupäevasel pressikonverentsil.

Prantsusmaa ettevalmistust on veidi seganud koondislaste seas levinud viirus, mille tõttu pidid reedel treeningu vahele jätma Ibrahima Konate, Kingsley Coman ja Raphael Varane. "Üritame võtta kasutusele maksimaalsed ettevaatusabinõud, kohaneda ja toime tulla. Oleks parem, kui me sellises olukorras poleks, aga tuleme toime," kinnitas Deschamps.

"Mul pole muresid ega stressi. Selliseks matšiks valmistudes on kõige tähtsam jääda rahulikuks. MM-finaalis on tähtis mäng, aga ka kontekst. Tean, et argentiinlased, võib-olla ka mõned prantslased, sooviksid näha Messit tiitlit võitmas," lisas Deschamps.