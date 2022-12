Emma Raducanu vahetas 18 kuu jooksul viiendat korda treenerit

Raducanu uueks treeneriks on Sebastian Sachs, kes on varasemalt tegelenud ka endise maailma esinumbri Viktoria Azarenka, Belinda Bencici and Julia Gorgesiga. Sachs on ise alles 30-aastane.

Raducanul on pärast 2021. aasta USA lahtiste võitu olnud probleeme mitmete vigastustega ning Suurbritannia tennisist on maailma edetabelis langenud 76. kohale.

Vaid 20-aastast Raducanut viimati juhendanud Venemaa tennisetreener Dmitri Tursunov, kes on treeninud ka Eesti esireketit Anett Kontaveiti, ütles hiljem Raducanu kohta, et tema mäng oli "väga toores" ja samuti oli palju "punaseid lippe".

"Olen silmitsi seisnud üsna paljude raskustega. Minu kohta räägitakse nii palju asju, mis ei vasta tõele, kuid ma püüan mitte lasta sellel end mõjutada," ütles Raducanu.