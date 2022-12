VAATA OTSE | Horvaatia asus avapoolaja lõpul taas juhtima

Horvaatia - Maroko:

Eelvaade:

Teist turniiri järjest seitse mängu saanud Horvaatia koondis oli veerandfinaalis dramaatilisel moel üle suurfavoriit Brasiiliast, aga poolfinaaliks teise Lõuna-Ameerika hiiu Argentina vastu enam jõudu ei jätkunud ja vastu tuli võtta 0:3 kaotus.

Algusest peale head minekut näidanud Maroko koondis lükkas sõelmängudes konkurentsist kaks Euroopa koondist: kõigepealt alistati penaltiseeria abil Hispaania ja seejärel veerandfinaalis ka Portugal 1:0. Kolmas kontinendi suur koondis ehk Prantsusmaa jäi poolfinaalis siiski 2:0 peale.

Nii mõnedki jalgpallifännid on võib-olla unustanud, aga Maroko ja Horvaatia on sel turniiril korra juba kohtunud, sest kuulusid samasse alagruppi. Juhtus see 23. novembril kohe esimese voorus ehk pea kuu aega tagasi ning siis jäid väravad löömata.

Too kohtumine oli kaunis sündmustevaene ja turniiri algusele omaselt mõlemalt poolt ettevaatlik. Pronksimängude ajalugu tõotab aga hoopis teistsuguse iseloomuga vastasseisu ja ajalooliselt on see faas pakkunud pigem rohkelt väravaid.

Kui rääkida ajaloost, siis see tundub soosivat Horvaatiat, sest alates 1978. aastast on MM-i kolmas koht kuulunud alati Euroopa koondisele. Samas on Maroko esimene Aafrika võistkond, kes jõudis poolfinaali ehk selle kontinendi meeskonna jaoks polegi end varem kolmanda koha mängus proovile pannud.