Mark Williams tegi snuukriajalugu, aga langes välja

47-aastasest kõmrist sai ühtlasi vanim mängija, kes profivõistlustel maksimaalse seeriani küündinud. Karjääri peale kokku on tal neid juhtumeid kolm: esimest korda 2005. aasta MM-il Robert Milkinsi vastu ja teist korda 2010. aastal ühel väiksemal võistlusel.

Kokkuvõttes jõudis poolfinaali siiski Robertson, kes lubas kolme esimese partii peale teenida Williamsil vaid 17 punkti. Nelja parema sekka edenes austraallane skooriga 5:3 ja kohtub seal neljakordse maailmameistri Mark Selbyga.

Kuigi maksimaalse seeriaga sai hakkama vastane, siis ka Robertson näitas kõrgetasemelist mängu, sooritades kaheksa partii peale kolm century break'i (127, 102, 100) ja sai kirja veel 97- ja 63-punktised seeriad.

Sel hooajal on snuukri profiturneel tehtud seitse maksimaalset seeriat. Kogu ajaloo peale kokku on neid registreeritud 183. Enim on vastava saavutuseni küündinud Ronnie O'Sullivan - kokku 15 korda ja viimati 2018. aastal.