Rannula: tuleb aasta kaks viimast nädalat ära teha ja võtta hingetõmbepaus

Kuidas mõjutas tulemust aga asjaolu, et Türki jõuti lumetormi tõttu alles mängupäeva varahommikul? "Jõudsime kohale vist viis hommikul, siis saime natuke magada, 11 paiku sõime hommikust, siis natukene liigutasime jõusaalis," meenutas peatreener Heiko Rannula ERR-ile.

"Põhimõtteliselt kella viiest tuli juba mängule minna. Eks ta keeruline oli, paljud mängijad natuke tõbised ja eks reis oli ka jalgades, aga ei hakka vabandusi otsima, kindlasti oleks igal juhul paremini pidanud minema."

"Eks mingid mängijad on ka liiga palju koormust saanud, just nende teiste haiguste pealt ja sellepärast on ka jalad natuke pehmed," jätkas Rannula. "Aga aasta lõpp on lähedal, tuleb need kaks viimast nädalat ära teha ja võtta väikene hingetõmbepaus."

Praegu aga puhkamiseks aega pole. Juba laupäeval seisab Narvas ees karikavõistluste poolfinaal Tartu Ülikool/Maks&Mooritsa vastu. "Ikka medalimängud, ma arvan, et see on piisav motivatsioon," lohutas peatreener.

"Meil on ikkagi kümme meest rivis, proovime taktikaliselt oma asjad läbi vaadata ja usun, et homme oleme valmis. Eks meil on seda karastust piisavalt, kuidas väikese kukkumise pealt mängida, kindlasti läheme anname lahingu."