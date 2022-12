Lõppes Rafael Nadali ja tema treeneri 18 aastat kestnud koostöö

Roig liitus Nadali tiimiga 2005. aastal ja on alates sellest ajast olnud iga Nadali suure slämmi võitmise juures oluline lüli.

"Tahan teile teatada, et Francisco Roig lahkub minu treenerite tiimist ja alustab treenerina uut isiklikku projekti," ütles Nadal.

"Kogu 18 aasta jooksul töötas ta koos minu onu Toniga ning seejärel Carlos Moya ja hiljuti ka Marc Lopeziga. Francisco on olnud minu karjääris oluline inimene ja ma olen talle nii tänulik kõigi nende aastate eest," lisas Nadal.

Os quería comunicar que Francis Roig deja el equipo. Francis ha sido una persona importante en mi carrera y le estoy muy agradecido por todos estos años de trabajo y amistad. Cuando empezamos a trabajar juntos yo era un niño y junto a mi tío Toni, empezábamos en el circuito. pic.twitter.com/qeW0wFQTpa — Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 16, 2022

"Kui koostööd alustasime, olin alles laps. Francisco on suurepärane tehnik, kes tunneb tennist väga hästi ja on aidanud mul palju paremaks saada. Mul on talle öelda ainult tänusõnu. Soovin talle uues projektis palju edu," kommenteeris Nadal.