Laupäeval selgub Tartus võrkpalli naiste Eesti karikavõitja

Karikafinalistid on tänavusel hooajal omavahel kohtunud kahel korral, mis mõlemad lõppesid TalTechi võiduga – 23. oktoobril võttis Tallinna võistkond võõrsil 3:0 (25:17, 25:19, 25:20) ja 25. novembril kodusaalis 3:0 (25:22, 25:16, 25:15) võidu.

TalTechi jaoks on tee karikafinaalini kulgenud suuremate probleemideta, kui senistes mängudes kaotusekibedust ei tuntud. Seejuures ei loovutanud TalTech veerandfinaalseerias Viimsi/Tallinna Ülikoolile ja poolfinaalseerias kahel eelmisel hooajal finaali jõudnud Audentese SG /Noortekoondisele geimigi.

Viljandi Metall alistas eelringis 3:1 ja 3:2 tulemusega esiliigas osaleva Peetri Võrkpalliklubi. Veerandfinaalseeriat alustas Viljandi esindus 2:3 kaotusega Tartu Ülikool/Bigbankile, kuid korduskohtumises mängiti tiitlit kaitsnud Tartu võistkond üle 3:1 tulemusega, mis viis Viljandi naiskonna nelja parema hulka. Poolfinaalseerias olid viljandlannad 3:1 ja 3:0 tulemusega paremad Rae Spordikool/Viastonist.

Viljandi võistkond on finaaliks valmis ja eesmärgiks on võit. "Et Viljandi Metall on kümne aasta järel taaskord karikavõistluste finaalis, on kahtlemata meie jaoks väga hea tulemus. Lähme finaali mängima selge sihiga, milleks on karikavõit. Mängijad, kes poolfinaalide ajal ja järgselt haiged olid, on sellest nädalast jälle treeningsaalis ning tänase seisuga saame finaali minna täiskoosseisus. Meil on tuumikus mängijad, kellele laupäevane karikafinaal ei ole esimene finaalmäng ja ka võistlusväljak on väga kodune," kommenteeris Viljandi naiskonna peatreener Margit Keerutaja-Must.

Oluliseks saavad palling ja vastuvõtt. "See, et oleme TalTechiga sel hooajal mänginud kaks korda ja mõlemad korrad kaotanud, meid ei heiduta. Mäng algab pallingust ja vastuvõtust. Kumb võistkond on neis elementides stabiilsem, sellel on lihtsam rünnakul ja kaitses. TalTech on näidanud väga head kaitsemängu ning naised mängivad kiiret ja mitmekülgset võrkpalli. Meil on plaanis neile samaga vastata," lisas Keerutaja-Must.

TalTech finaalile täiskoosseisus vastu minna ei saa. "Eliisa Peit jääb kindlasti finaalist eemale, samuti on küsimärgid Ragne Rahuoja osalemise kohal. Kuna kuldmedalist selgub ühe mänguga, siis võib juhtuda üllatusi, aga seniste mängudega tekkinud favoriidikoormat ma Viljandile ei lükka ja lähme kindlasti mängu võitma," analüüsis oma naiskonna seisu TalTechi peatreener Janis Sirelpuu. "Pikkusega me vastaseid ei ületa, meie edu peitub ühtlases mängus," lisas juhendaja.

Vaadates karikavõistluste lähiajalugu, siis viimasel viiel aastal on karikavõiduni jõudnud Tartu Ülikool (2017, 2018, 2021) ja TalTech (2019, 2020). TalTech tuli karikavõitjaks ka 2014. ja 2015. aastal. 2016. ja 2013. aastal oli parim Kohila Võrkpalliklubi, 2010.- 2012. aastal valitses karikavõistlusi Viljandi Metall, 2008.- 2009. aastal GMP ja 2006.- 2007. aastal Viimsi VK Milstrand/EBS. Viljandisse läks Eesti karikavõit ka 1994. aastal, kui esikoha võttis Viljandi Volle.

Seega saab 17. detsembril Tartu Ülikooli Spordihoones selgeks, kas TalTechi naiskond tõuseb 2020. aasta järel taaskord troonile ja võtab viienda karikavõidu või jõuab kümneaastase pausi järel karikavõiduni Viljandi Metall, kes viiks Viljandisse viienda esikoha.