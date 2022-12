Balti liigas edukalt esinevad Eesti tiimid kohtuvad nädalavahetusel

Sel nädalavahetusel jätkub käsipalli Balti liiga, kus on võistlustules viis Eesti võistkonda. Põlva Servitil on ainukesena ees kaks mängu, kui kodus minnakse vastamisi SK Tapa/N.R Energy ja HC Amberiga. Mistra ja Viljandi HC kohtuvad laupäeval omavahel ning HC Tallinnal seisab pühapäeval ees Läti reis, kus võideldakse kohaliku ZRHK Tenax Dobelega. Kolmapäeval peeti Eesti-Läti-Leedu liigas juba üks matš, kus VHC Sviesa alistas kodus HC Amberi.

Äsja eurosarjast välja kukkunud Serviti tihe mänguperiood jätkub sel nädalavahetusel Mesikäpa hallis, kui võõrustatakse nii SK Tapat ning päev hiljem ka leedulaste HC Amberit. Lõuna-Eesti tiim ei ole sel hooajal veel Balti liigas kaotusevalu tundnud ning neli kohtumist on võidetud keskmiselt 12 väravaga. SK Tapaga on sel hooajal juba korduvalt vastamisi mindud ning kuigi karikavõistluste poolfinaalis jäädi samale vastasele alla, siis meistrivõistlustel on kahel korral võetud suured võidud. N.R Energy pidi viimati meistriliigas Mistralt kindla kaotuse vastu võtma. Mõlemad Eesti tiimid on sarjas hetkel kaotuseta.

"Saab olema raske mäng. Kuigi meistriliigas oleme Tapa sel hooajal kahel korral kindlalt alistanud, siis karikavõistlustel jäime neile alla. Meil on selja taga ka eurosarja mängud Norra klubiga Runar Sandefjord Elite, kus kodus suutsime neid alistada. Meie probleemiks on olnud ebastabiilus teatud mängu hetkedel, kuid õnneks saame selle nädalavahetuse kohtumised pidada kodupubliku ees," rääkis Serviti peatreener Kalmer Musting. "Serviti näol on tegemist väga tugeva tiimiga, põhjusega ei ole neil veel ühtegi kaotust. Kuigi saime neist tänavu korra jagu, siis eelmisel nädalavahetusel näitasid nad tõelist sisu alistades kodus tugeva Norra võistkonna. Meie eesmärk on jõuda play-offi ning loodame, et oma tugevate liidrite abil suudame selle täita," lisas SK Tapa loots Elmu Koppelmann.

Viljandi HC ja Mistra lähevad omavahel vastamisi, HC Tallinnal seisab ees sõit Lätti

Viljandi ja Mistra on samuti sel hooajal juba korduvalt vastamisi läinud, kui karikavõistluste veerandfinaalis jäid peale mulgid, kuid meistrivõistlustel on Mistra kahel korral suurema õlekõrre haaranud. Võistkonnad paiknevad Balti liigas oma alagrupis esimesel kahel kohal ning seetõttu on see kohtumine tõeliselt suure kaaluga. "Ega siin aasta lõpus enam midagi uut ja revolutsioonilist välja ei mõtle. Üritame ikka säilitada alagrupi esikoha ning liikuda juba lähedale veerandfinaali koha kindlustamisele. Hetkel on midagi meie vormi kohta suhteliselt keeruline öelda. Mistraga kohtumised on kulgenud võrdsetes võitlustes, eks siis laupäeval näeme, kuidas läheb seekord," kommenteeris Viljandi HC juhendaja Marko Koks.

HC Tallinn, kes pühapäeval kohtub Lätis Dobele Tenaxiga, ei ole suutnud tänavu veel Balti liigas punkti kirja saada. Viimati kaotati meistriliigas Viljandile seitsme väravaga. "Lisaks sellele, et meil on sel hooajal koosseisus niigi vähe mängijaid, siis osad mehed maadlevad ka kergete haigusnähtudega. Teeme selle reisi ära ning loodame, et meil tuleb ikka ka mõni vahetusmees kaasa. Dobele on väga hea tiim ning näitab kvaliteetset käsipalli. Kui veel mõned aastad tagasi olime nendega samal tasemel, siis hetkel koosseise vaadates, on nemad selles matšis suurfavoriidid," analüüsis HC Tallinna treener Risto Lepp.

Eesti klubide kohtumised Balti liigas sel nädalavahetusel:

07.12 17.00 Mesikäpa hall Põlva Serviti - SK Tapa/N.R Energy

07.12 17.00 Aruküla Spordihoone Mistra - Viljandi HC

08.12 16.00 Dobele Spordihall ZRHK TENAX Dobele - HC Tallinn

08.12 16.00 Mesikäpa hall Põlva Serviti - HC Amber