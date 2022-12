Eesti sulgpallikoondis alustab Hollandis EM-valikturniiri

Eesti sulgpallikoondis on oma parimas koosseisus Hollandis Haarelmis, kus 15.–17. detsembrini peetakse segavõistkondade Euroopa meistrivõistluste valikturniiri teise alagrupi mängud. Lisaks Hollandile ja Eestile löövad kaasa veel Itaalia ja Iisraeli koondis.

Meestest kuuluvad koondisse Tauri Kilk (Triiton), Karl Kert (Raul Must SK), Kristjan Kaljurand (TÜASK) ja Raul Käsner (Triiton), naistest Kristin Kuuba, Kati-Kreet Marran ja Helina Rüütel (kõik Triiton).

Eesti alustab Duijnwijck-hallis neljapäeval, 15. detsembril meie aja järgi kell 15 Iisraeli vastu. Päev hiljem mängitakse samas ja samal kellaajal Itaaliaga, viimases voorus laupäeval, 17. detsembril on vastaseks võõrustaja Holland. See kohtumine on algama arvestatud Eesti aja järgi kell 20.

Iisraeliga on kokku lepitud järgmine ajakava: segapaarismäng (meilt Käsner ja Marran), naiste üksikmäng (Kuuba), meeste üksikmäng (Kilk), naiste paarismäng (Marran ja Rüütel) ning meeste paarismäng (Kaljurand ja Käsner).

Samal ajal on veel 22 koondist võistlustules neljas linnas üle Euroopas. Milton Keynesis (Inglismaa) mängivad lisaks inglastele Poola, Norra ja Slovakkia. Kolmanda alagrupi turniir peetakse kuue koondise (Šveits, Hispaania, Island, Gröönimaa, Ungari, Ukraina) vahel Šveitsis, neljandas grupis heitlevad Glasgows Šotimaa, Luksemburg, Tšehhi, Iirimaa, Portugal ja Rootsi ning viiendas grupis Sofias Bulgaaria, Sloveenia, Belgia, Austria, Soome ja Leedu.

Tuleva aasta veebruaris peetavale finaalturniirile pääseb vaid iga alagrupi võitja, valikmänge pole vaja mängida Taanil, Saksamaal ning finaali korraldajal Prantsusmaal. Euroopa parim segavõistkond selgub 14. – 18. veebruarini Põhja-Prantsusmaal Aire-sur-la-Lysis.