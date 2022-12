Tokyo olümpial kulla võitnud sprinter sai kolmeaastase võistluskeelu

Rossi karistus kestab 2025. aastani, mis tähendab, et ta ei saa osaleda 2024. aastal Pariisis toimuvatel olümpiamängudel.

21-aastane Ross sai juulis toimunud maailmameistrivõistluste ajaks ajutise keelu, kuna ametnikel ei õnnestunud teda dopinguproovi võtmiseks leida. See oli tema kolmas asukoha rikkumine 12 kuu jooksul.

"Ross tunnistas kergejõustikus dopingupuhtuse eest võitleva (AIU) esindajatele, et muutis süsteemi poolt loodud e-kirja, et püüda vältida kolmandat ebaõnnestumist oma asukoha suhtes 12 kuu jooksul," seisis AIU avalduses.

Rossi tulemused alates selle aasta 18. juunist on tunnistatud kehtetuks, kuid see ei mõjuta tema olümpiakulda, kuna see jääb väljapoole tema asukoha ebaõnnestumise 12-kuulist perioodi.